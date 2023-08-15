В Челябинской области в ночь на 16 августа сохранится холодная погода до +5 градусов

Днем столбики термометров поднимутся выше +30 градусов

В среду, 16 августа, в Челябинской области сохранится жаркая погода. Ветер будет слабым. В целом в регионе ожидается переменная облачность, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на среду столбики термометров приблизятся к отметке около +16°C, днем воздух раскалится до плюс 28—30 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Миассе синоптики обещают повышение температуры до +28 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер слабый юго-восточного направления.

До +26 градусов ожидается в Сатке. Утром малооблачно, днем облачно с прояснениями. Без осадков.

В целом в Челябинской области предстоящей ночью температура составит от +11 до +16°C, в горах и низинах похолодает до +5°C. Днем ожидается до 26—31 градуса со знаком плюс. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди с грозами в отдельных районах. Ветер восточного направления 2—7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.