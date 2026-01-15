В Челябинской области в ночь на 15 января температура опускалась до −42°

В среднем столбики термометров показывали −35

Ночь на 15 января в Челябинской области стала одной из самых морозных в этом сезоне. По данным ЦГМС, в регионе столбики термометров опускались до −35, а в пониженных частях рельефа — до −38 градусов.

Термометры местных жителей показали еще более экстремальные значения. Абсолютным минимумом стал поселок Заварухино, где температура достигла отметки −42 градуса. В нескольких точках региона было лишь немного теплее: в Кочкаре Пластовского округа и в Красноармейском округе зафиксировали −40 градусов. В Есаульском в 5:30 утра также было −40 градусов, а в Карталах и Вандышевке Уйского округа −38.

В крупных городах стояли сильные, но менее экстремальные морозы. В Челябинске утром 15 января было −35 градусов, в Металлургическом районе города −32. В Копейске столбик термометра опустился до −34 градусов, в Троицке — до −37. При этом на западе области было значительно теплее: в Усть-Катаве — всего −24 градуса, а в Магнитогорске утром было −25, хотя в 6 утра горожане сообщали о −40 градусах.

По прогнозам синоптиков, грядущая ночь в Челябинске будет заметно мягче — столбик термометра опустится примерно до −27 градусов.