В Челябинской области в лагере школьников научили оказывать первую помощь

Мастер-класс провели студенты медицинского техникума

Златоустовские школьники проводят время в лагере «Лесная сказка» с пользой: не так давно ребят научили оказывать первую медицинскую помощь. Как спасти жизнь человеку до приезда скорой помощи, школьникам показали студенты медицинского техникума Златоуста, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Ребята узнали, как оказывать первую помощь при ожогах, утоплении, тепловом и солнечном ударах. Школьников также научили проводить сердечно-легочную реанимацию, накладывать повязки и останавливать кровотечение.

«Обучение первой помощи важно для формирования ответственного отношения к здоровью и безопасности среди молодого поколения. Такие мероприятия помогают сформировать у детей положительный опыт оказания первой помощи, а также не растеряться в экстренной ситуации»,— прокомментировала директор техникума Юлия Иванова.