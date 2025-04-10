В Челябинской области в котельной расплавили 17 кг санкционного сыра

Продукт европейского происхождения обнаружили на Центральном рынке Челябинска

У котельной поселка Октябрьского (Красноармейский округ) сегодня было необычное топливо — в печи уничтожили 17 килограммов сыра, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр регионального управления Россельхознадзора.

«На Центральном рынке Челябинска был обнаружен сыр, произведенный в Германии, Италии, Франции, Финляндии и Нидерландах, то есть странах, ввоз из которых на территорию РФ данного вида продукта запрещен президентским указом. Согласно требованиям законодательства, продукция, имеющая санкционный характер, уничтожается», — пояснили в ведомстве.

Ликвидация происходила под контролем не только Россельхознадзора, но и Челябинской таможни и транспортной прокуратуры.

Всего с 2014 года управлением Россельхознадзора пресечен оборот 16 партий общим весом более 50 тонн различной санкционной продукции: рыбы из Великобритании и Норвегии, сыра из Италии, Германии и Украины, шпика из Испании, хамона из Португалии. Отметим, что продукцию обнаруживали как на границе в пунктах пропуска «Бугристое» и «Мариинский», так и на складах хранения и в магазинах.

Напомним, в санкционный список входят США, страны Евросоюза, а также Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Великобритания.