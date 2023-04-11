В Челябинской области в конце недели ожидается дождь со снегом и резкое похолодание

Столбики термометров опустятся до минус 10—15 градусов

Теплая погода в Челябинской области то и дело сменяется кратковременным похолоданием. Резкое понижение температуры ожидается и к концу этой недели. Как сообщила журналисту ИА «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева, на этой неделе температура резко упадет к пятнице.

«К северным районам Казахстана и Оренбургской области подойдет южный циклон, который заденет нас своей периферией. Он принесет похолодание и осадки. В южных районах Челябинской области ожидается дождь, переходящий в снег. На севере региона преимущественно без осадков», — рассказала Екатерина Выходцева.

Что касается температур, то уже в ночь на пятницу в регионе похолодает до –10…–15 градусов. Днем столбики термометров покажут около нуля градусов, местами чуть выше. По предварительным данным, прохладная погода задержится в регионе до конца недели.

Предстоящие два дня — среда и четверг — в Челябинской области будут теплыми: температура будет подниматься до +18 градусов. Более подробные прогнозы читайте ежедневно на нашем сайте.