В Челябинской области в колледжи и техникумы поступили более 25 тысяч человек

Особый интерес у абитуриентов вызвал проект «Профессионалитет»

В Челябинской области завершилась кампания по приему студентов на очные отделения в организации среднего профессионального образования. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, речь идет о бюджетной форме обучения. За минувшую кампанию абитуриенты подали в два раза больше заявлений на зачисление, чем в прошлом году. В сравнении с предыдущими годами вырос и средний балл аттестата.

«Также расширились территориальные границы приема абитуриентов. Всего в Челябинской области первокурсниками станут более 25 тысяч человек. Продолжается набор в группы на коммерческой основе, а также на заочную и очно-заочную формы обучения», — заявили в областном Минобрнауки.

Большой интерес у ребят вызвали специальности по федеральному проекту «Профессионалитет». Предполагается, что по этой программе будут обучаться около 4 тысяч юношей и девушек Южного Урала. Суть «Профессионалитета» заключается в том, что работодатель улучшает материально-техническую базу учреждения СПО и ориентирует студентов на практику на своем же производстве. После завершения обучения молодому специалисту гарантируют трудоустройство в хорошем месте.

На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер заявил, что в регионе значительно выросла доля школьников, которые предпочитают получить профессию уже после 9-го класса (порядка 60% учеников). Что касается «Профессионалитета», то Челябинская область является лидером в этом проекте: в регионе работают 12 центров обучения по основным профессиям, которые наиболее востребованы в наше время. Также на Южном Урале поставлен рекорд по трудоустройству выпускников СПО. Порядка 98% из них нашли работу после обучения, а еще 70% — уже трудятся по специальности.

Для привлечения детей к техническому творчеству по инициативе главы региона созданы первые инженерные классы. Они будут взаимодействовать с вузами по направлениям, которые намерены развивать в будущем межуниверситетском кампусе мирового уровня.