В Челябинской области в июне зарегистрировали 2466 новорожденных

Появившихся на свет чаще всего называли Александром и Софией

В июне в Челябинской области появились на свет 2466 новорожденных. Мальчиков немного больше, чем девочек — 1274 против 1192. Об этом сообщает Госкомитет по делам ЗАГС региона.

Самыми популярными именами в первый летний месяц 2024 года у мальчиков стали Александр (55), Артем (49) и Михаил (45). Девочки чаще всего получали имена София (49), Анна (47) и Алиса (34).

В Госкомитете отмечают, что летние месяцы пользуются большой популярностью для заключения браков. В июне в регионе появились 2516 новых семей. Самыми популярным датам для свадеб стали 7 июня (203 бракосочетания), 8 июня (236), 15 июня (209). В красивую дату 24.06.2024 расписалась 21 пара молодоженов.