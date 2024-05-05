В Челябинской области в исправительных колониях и СИЗО отметили Пасху

Осужденные и обвиняемые приняли участие в праздничных конкурсах и полакомились куличом

Сегодня, 5 мая, в Челябинской области во всех исправительных колониях и следственных изоляторах отметили светлый праздник Пасхи. Священнослужители окропили учреждения и провели праздничные службы для осужденных и обвиняемых. Во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы региона прошли интересные праздничные конкурсы и развлекательные мероприятия, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Так, в исправительной колонии № 25 осужденные рисовали яркие пасхальные плакаты, в ИК № 6 прошел конкурс пасхальных открыток, участники которого проявили и художественные способности, и литературный талант. А в ИК № 4 осужденные вручную расписали пасхальные яйца, используя тесьму, стеклярус, бусины и другие материалы.

Во всех исправительных колониях и СИЗО прошли праздничные службы. Например, для осужденных ИК № 8 праздник провели в храме Святого Спиридона Тримифунтского, действующего на территории учреждения. Участие в нем приняли осужденные, состоящие в местной православной общине. Все желающие смогли причаститься.

После всех праздничных мероприятий осужденные и обвиняемые полакомились главными пасхальными угощениями — крашеными яйцами и куличами.

«Религиозному воспитанию осужденных уделяется большое внимание. На сегодняшний день на территории исправительных учреждений и СИЗО ГУФСИН России по Челябинской области действуют православные храмы и молитвенные комнаты, которые ежедневно посещают верующие. За каждым из учреждений закреплены священнослужители. Они проводят с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными просветительские беседы, тем самым помогая оступившимся людям осознать свою вину, укрепиться духовно и встать на путь исправления»,— рассказал начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН области полковник внутренней службы Сергей Третьяков.