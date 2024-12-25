В Челябинской области в Год семьи продолжается строительство школ

Практически готовы объекты в 20‑м и 34‑м микрорайонах

Губернатор Алексей Текслер 25 декабря проверил строительство школ в 20-м и 34-м микрорайонах Челябинска, передает корреспондент информагентства «Первое областное». В новом челябинском лицее «Созвездие» первые занятия пройдут уже весной. Школу в микрорайоне Ньютон к весне сдадут заказчику.

В северо-западном районе Челябинска высокая потребность в школах, отметил глава региона. Новый инновационный лицей «Созвездие» построили в 34-м микрорайоне. Строительная часть завершена. Уже в начале следующего года начнется кружковая работа.

«Уже сформирован педагогический состав, и школа полностью будет готова начать свою работу с 1 сентября, как и школа в Ньютоне. Там еще нужно сделать благоустройство, это апрель-май. Школа в Ньютоне — на 1550 мест, в 34-м микрорайоне — на 1100 мест. Повторюсь, потребность большая, здесь активно развивается жилищное строительство», — сказал Алексей Текслер.





Губернатор подчеркнул, что в целом строители со своей задачей справились. На сегодня готовность школ достаточно высокая.

В регионе есть школы, которые уже не соответствуют современному уровню. Есть план заменить их новыми зданиями.

«В следующем году у нас в планах построить модульные школы в небольших населенных пунктах. Например, в Верхнеуфалейском районе школы в аварийном состоянии. Будем смотреть и в других муниципалитетах. Качественное образование возможно тогда, когда есть качественные условия. Их можно создать только в современных образовательных пространствах», — отметил глава региона.

Как положительный пример Алексей Текслер привел лицей «Созвездие»: замечательный актовый зал, два больших спортивных зала. Там будут отличные условия для кружковой работы и секционных занятий.

«Школа становится многопрофильной, где не только образовательный процесс, но и дополнительное образование, причем по разным направлениям: и творческая, и спортивная деятельность. В частности, конечно, такие объекты дают возможность детям заниматься и во внеурочное время. Это очень важно», — сказал губернатор.