В Челябинской области увеличился урожай подсолнуха, кукурузы и рапса

Селяне выбирают засухоустойчивые культуры

В Челябинской области анализируют ход уборочной кампании. В региональном министерстве сельского хозяйства подсчитали, что в этом году увеличилась урожайность масличных культур. Кроме того, селяне увеличили площадь посевов масличных в полтора раза из-за засушливой весны. О промежуточных итогах осенне-полевых работ специалисты ведомства рассказали на очередном семинаре для фермеров в Чесменском районе.

Руководители крестьянско-фермерских хозяйств собрались в Чесменском районе. Они рассмотрели опытные участки различных сортов и гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции, а также технологии их возделывания. Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин отметил, что, несмотря на то что уборка масличных культур в соответствии с технологией в регионе только начинается, уже есть надежды на хороший урожай.

«В текущем году площадь под масличными увеличена в полтора раза: южноуральские аграрии, видя засушливую весну, переориентировали посевы в пользу этих более засухоустойчивых культур. Предстоит убрать урожай масличных с 279,7 тыс. гектаров. На 14 сентября по области убрано 18% этих культур, их урожайность (7 ц/га) значительно превышает прошлогоднюю (5,5 ц/га). При этом масличные культуры всегда пользуются спросом и рыночная цена на маслосемена всегда выгодна для аграриев», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Например, в чесменском хозяйстве «Березка» из 8 тыс. гектаров одна четвертая занята подсолнечником. Кроме того, есть посевы и других масличных культур — льна-кудряша, сурепицы. С прошлого года в хозяйстве открыли семенной завод по производству семян многолетних трав, зерновых и масличных культур отечественных сортов высоких репродукций.