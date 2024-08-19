В Челябинской области в этом году по программе «Земский учитель» привлекут 27 педагогов

Они получат по миллиону рублей

В Челябинской области реализуются программы, благодаря которым в сельскую местность приезжают работать квалифицированные педагоги, врачи, фельдшеры, медсестры, тренеры и работники культуры. Специалисты получают единовременную выплату при условии, что отработают в профильном учреждении не менее пяти лет. Для участия в программе нужно переехать в населенный пункт с численностью населения до 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Участники программы «Земский учитель» получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей из федерального бюджета. За время работы проекта привлекли 212 педагогов. В этом году планируют трудоустроить еще 27 человек.

Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получат единовременную выплату. Так, один миллион предусмотрен для врачей и 500 тысяч для фельдшеров, акушерок и медсестер ФАПов. Для врачей, выбравших удаленные и труднодоступные территории, предусмотрена выплата в 1,5 миллиона. А для фельдшеров, акушерок и медсестер ФАПов — 750 тысяч.

С 2012 года по этим программам в регион привлекли 937 врачей и 274 медработника среднего звена. Из них за счет областного бюджета — 64 специалиста. В прошлом году выплаты получили 116 человек. В этом году уже трудоустроили 15 врачей и 19 медработников.

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе разработали программы «Земский тренер» и «Земский работник культуры». Последняя реализуется в области с 2022 года. В России она начнет работать в 2025 году.

«По нашим региональным программам в сельскую местность приезжают новые специалисты. Для этих категорий работников мы предусмотрели увеличение заработной платы до средней по экономике, а также единовременные выплаты тем, кто будет переезжать в сельскую местность, чтобы заниматься с нашими детьми спортом и культурой. Все это очень важные направления», — подчеркнул Алексей Текслер.

Специалисты получают выплату один миллион рублей из областного бюджета. В детские школы искусств уже трудоустроили 64 человека. В этом году планируют привлечь не меньше 22 сотрудников.

Для участников программы «Земский тренер» также предусмотрена выплата один миллион рублей. За время ее реализации привлекли 38 преподавателей. В этом году трудоустроили семь человек.