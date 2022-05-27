В Челябинской области в этом году отремонтируют 12 железнодорожных переездов

Пересекать пути станет комфортнее и безопаснее

В 2022 году на Южно-Уральской железной дороге отремонтируют 19 железнодорожных переездов, из них 12 — на территории Челябинской области. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Самые масштабные работы проведут на переезде 2019 км участка Флюсовая — Миасс — Кисегач — Чебаркуль. Там заменят устройство заграждения переезда, заасфальтируют проезжую часть на подъезде к железнодорожному полотну, обновят резинокордовый настил, заменят направляющие столбики и дорожные знаки.

На переездах 34 км участка Смолино — Чурилово и 4 км участка Карталы I — Астана заменят устройства заграждения переезда.

Еще на девяти переездах заменят направляющие столбики, дорожные знаки и заасфальтируют проезжие части вблизи переездов. Также на некоторых переездах заменят резинокордовые настилы.