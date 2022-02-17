В Челябинской области в День Защитников Отечества изменится расписание электричек

Добавлен рейс на известный горнолыжный курорт

23 февраля, в День Защитников Отечества, изменяется расписание движения пригородных поездов Южно-Уральской железной дороги. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЮУЖД, речь идет о направлении Челябинск -Миасс.



В праздничный выходной железнодорожники запустят дополнительный рейс мультимодального маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина». Из Челябинска поезд отправится в 8-35 местного времени, обратно стартует из Миасса в 17-16.

А вот электричка по маршруту «Полетаево-1 — Челябинск» (номер поезда 6004) в праздник работать не будет, так как этот рейс ходит только в рабочие дни. Жителей пригородов Челябинска в ЮУЖД просят обратить на это внимание.