В Челябинской области в День памяти и скорби проведут минуту молчания

В знак памяти о жертвах Великой Отечественной войны жители региона примут участие во всероссийской акции

Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания» — 22 июня одновременно по всей стране объявляется минута молчания. В нашем регионе она начнется в 14:15 — это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

На одну минуту по всей стране прервется вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, прекратят работать предприятия (где это позволяет технологический цикл), кассы в торговых центрах, на улицах остановится личный и общественный транспорт.

«Минута молчания — это не просто формальность, это дань уважения и благодарности всем, кто отдал свои жизни за нашу свободу, за мирное небо над нашими головами. Призываю всех присоединиться к этой всероссийской акции и отдать память тем, кто защитил Родину от фашистской угрозы. Минуту молчания мы проведем и на телеканалах нашего медиахолдинга — ОТВ, „Урал1“ и „Восточный экспресс — Миасс“», — отметила заместитель гендиректора медиахолдинга «Первый областной» по телевизионному вещанию Оксана Шевченко.

Кроме того, в День памяти и скорби в Челябинске состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее Славы, посвященная 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Присоединятся к акции и в других городах страны. Кроме того, в Иркутске проведут еще одно необычное мероприятие в память о тружениках тыла и фронтовиках: 21 июня возле мемориального комплекса «Вечный огонь» зажгут 10 тысяч свечей. Как сообщает информационный портал «Иркутские новости», волонтеры составят из них очертания самолета Ил-4. В годы Великой Отечественной войны местный авиазавод выпустил свыше 2,2 тысячи самолетов, из них 919 — модели Ил-4.

Напомним, что День памяти и скорби был установлен в 1992 году. В 2020 году Владимир Путин утвердил проведение ежегодной всероссийской минуты молчания в 12:15 по московскому времени.