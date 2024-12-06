В Челябинской области в декабре продолжается уборка масличных

Погода позволяет завершить уборку

В Челябинской области продолжается уборка масличных культур, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Погодные условия позволяют аграриям завершить работы и собрать рекордный урожай.

В этом году площади, занятые под масличные культуры, были увеличены на 6,5 тысячи гектаров и составили 248,4 тысячи гектаров. На текущую дату собранный урожай маслосемян составляет 278,4 тысячи тонн. Осталось убрать еще 23,5 тысячи гектаров подсолнечника. Планируется собрать рекордный урожай масличных культур в объеме более 280 тысяч тонн в бункерном весе.

Для сравнения: общий урожай масличных культур в весе после доработки в 2023 году составлял 185,7 тысячи тонн, а в 2022 году — 252,2 тысячи тонн.

Масличные культуры, выращиваемые в регионе, включают подсолнечник, лен, горчицу и сою. Уже полностью завершили уборку 10 районов: Агаповский, Аргаяшский, Карталинский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский и Миасский городской округ. Остальные районы продолжают работы.

Аграрии Челябинской области надеются, что благоприятные погодные условия позволят им успешно завершить уборку и достичь поставленных целей по сбору урожая.