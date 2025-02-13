В Челябинской области в честь 80‑летия Победы высадят 1,5 тысячи саженцев леса

В регионе усиливают меры противодействия лесным пожарам

На территории Челябинской области в честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне высадят 1,5 тысячи саженцев леса, сообщила заместитель губернатора Челябинской области Татьяна Кучиц.

А в Челябинске высадят тополь Победы. О местах, где появятся новые деревья, южноуральцам расскажут чуть позже.

«Каждый год принимаются меры по развитию лесного хозяйства с акцентом на сохранение лесов, включая увеличение финансирования для пожарных станций и систем видеомониторинга. Обсуждаются риски, связанные с пожарами, и принимаются меры для их снижения, включая видеонаблюдение (более 90 постов)», — уточнила Татьяна Кучиц.

В этом году по решению губернатора Челябинской области финансирование лесопожарной охраны увеличилось на 77%, чтобы сделать работу более эффективной и привлечь больше персонала.

«В прошлом году в регионе были приобретены более 100 беспилотных аппаратов для работы по тушению лесных пожаров и борьбы с незаконными порубками леса. Финансирование этих проектов будет осуществляться за счет федеральных средств, уже выделено 23 миллиона рублей на текущий год и по 43 миллиона на 2028—2029 годы для закупки теплиц», — рассказал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский.

За пожароопасный период 2024 года, с 5 апреля по 25 октября, в регионе зарегистрировано 57 лесных пожаров на площади 189 гектаров.