В Челябинской области в августе начнутся выплаты ко Дню пожилого человека

Для получения средств не требуется подавать заявление



В Челябинской области пенсионерам выплатят по 800 рублей ко Дню пожилого человека, рассказали в пресс-службе Минсоца.

День пожилого человека отмечают 1 октября. Выплату получат те южноуральцы, кто к этой дате достиг соответствующего возраста. Напомним, для женщин это 55 лет, для мужчин — 60. Также важным критерием получения выплаты является регистрация по месту жительства и получение пенсии на территории Южного Урала.

Пожилым людям выплатят 800 рублей в августе этого года. Никаких заявлений от южноуральцев не требуется. Выплату произведут тем же способом, каким люди обычно получают пенсию.

Автор: Елизавета Михно