В Челябинской области пенсионерам выплатят по 800 рублей ко Дню пожилого человека, рассказали в пресс-службе Минсоца.
День пожилого человека отмечают 1 октября. Выплату получат те южноуральцы, кто к этой дате достиг соответствующего возраста. Напомним, для женщин это 55 лет, для мужчин — 60. Также важным критерием получения выплаты является регистрация по месту жительства и получение пенсии на территории Южного Урала.
Пожилым людям выплатят 800 рублей в августе этого года. Никаких заявлений от южноуральцев не требуется. Выплату произведут тем же способом, каким люди обычно получают пенсию.
Автор: Елизавета Михно