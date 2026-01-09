В Челябинской области в 2026 году создадут еще семь модельных библиотек, при этом для каждой из них разработают уникальный дизайн-проект с оригинальной концепцией учреждения, сообщили в Министерстве культуры региона.
Новый облик и наполнение обретут:
• Центральная библиотека в Нагайбакском муниципальном округе;
• Новобуранное отделение Агаповской Централизованной библиотечной системы;
• Районная детская библиотека в Катав-Ивановске;
• Запрудовская городская библиотека в Катав-Ивановске;
• Библиотека филиал № 5 Пластовской библиотечной системы;
• Центральная детская библиотека Златоуста;
• Городская библиотека в Чебаркуле.
Проект «Библиотека нового поколения» реализуется с 2019 года в рамках нацпроектов «Культура» и «Семья». Всего в регионе модернизировали 47 библиотек. Также в регионе продолжат создавать детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры.