В Челябинской области в 2026 году построят и отремонтируют 700 км дорог

Текущие работы уже начались

Губернатор Алексей Текслер в своем канале в MAX рассказал об основных направлениях работы в ближайшее время, обозначенных по итогам совещания с правительством Челябинской области. Так, одним из главных приоритетов станет ремонт и строительство дорог.

Текущие ремонтные работы уже стартовали. Главам муниципалитетов поручено держать вопрос на особом контроле, сконцентрировав внимание на проблемных участках. Всего в 2026 году планируется отремонтировать и построить более 700 километров дорог.

«Это большой объем, и важно уже сейчас качественно готовиться к его выполнению», — подчеркнул глава региона.

Отдельно обсудили проведение субботников. На сегодняшний день убрали более 80% территории, вывезли свыше 10 тысяч тонн мусора. В наведении порядка участвуют жители, трудовые коллективы, волонтеры и коммунальные службы.

Начался также сезон строительства и благоустройства. Ответственность за это направление возложена на муниципалитеты. Принципиальная задача — завершить все проекты благоустройства до 1 сентября, чтобы люди успели отдохнуть и погулять в новых современных и комфортных пространствах до наступления холодов.

Напомним, 21 апреля в области стартует голосование по отбору территорий для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Оно продлится до 12 июня, в голосовании примут участие порядка 200 объектов. Добавим, что с 2025 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» вошел в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Перед Челябинской областью поставлена задача к 2030 году создать не менее 777 новых общественных пространств.