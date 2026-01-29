В 2026 году в Челябинской области запустят масштабный проект обновления трасс в южной части региона, всего отремонтируют более 700 километров дорог, а также будут устанавливать дополнительное освещение. О планах нового дорожного сезона в своем телеграм-канале рассказал губернатор Алексей Текслер.
В числе ключевых объектов трассы Халитово — Баязитова, Целинный — Кособродка и участок дороги Красноуфимск — Арти. Там планируется завершить капремонт. Продолжится ремонт на важных направлениях Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка, Верхнеуральск — Петропавловский — автодорога Южноуральск — Магнитогорск, Первуха — Меседа — Тюлюк.
«В последние годы мы набрали высокие темпы ремонта и строительства новых автомагистралей, которые сохраним и в этом году», — отметил губернатор Алексей Текслер.
Особое внимание уделят социально значимым проектам в Уйском и Октябрьском районах. В Челябинске продолжат строительство путепровода в Новосинеглазово, отремонтируют мост на улице Черкасской и Копейское шоссе. В Ашинском районе появится новый участок федеральной трассы М-5 возле Кропачево.
Отдельным пунктом программы — старт трехлетнего проекта по ремонту почти 200 километров дорог в южной части региона. Кроме того, будет реализована программа «Светлый регион» по освещению муниципальных и региональных трасс, в первую очередь на участках, которые чаще всего упоминались в обращениях жителей.
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей 16+ Итоги 16+ Большой вечер 16+ Наше утро 16+ Есть вопрос 16+ Зеленая передача 12+ ГидForSpeed 16+ О здоровье 12+ Дикий Урал 12+ Дикий Урал 2.0 12+ Дипломатическая миссия 12+ За и против 16+ Свидетели Победы 12+ Анатомия обмана 16+ Время рекордов 12+ Победители: Время — Ч 12+ Происшествия 16+ Страна Росатом 12+ Южный Урал в историях 12+ Телефакт. Миасс 16+ Специальный репортаж 16+ Хлеба и зрелищ 12+ Хорошие песни 12+ ЭкоЛогика 12+ Наше все 12+ Прими меня таким 12+ О людях 12+ СВОи герои 16+ Хочу к Пухову! 16+ В поисках самоцветов 12+ Уралым 12+ Большая студия 16+ Открытые окна 12+ На пути к Победе 12+ Полиция Южного Урала 16+ Тик-толк 12+ Еще... В гостях у Митрофановны 12+ Весь спорт 12+ Марафон талантов 12+ Моя деревня 12+ Национальный интерес 12+ Обмани Дарвина 12+ Южный Урал. Города 12+