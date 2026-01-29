В Челябинской области в 2026 году отремонтируют более 700 км дорог

В муниципалитетах и на трассах установят дополнительное освещение

В 2026 году в Челябинской области запустят масштабный проект обновления трасс в южной части региона, всего отремонтируют более 700 километров дорог, а также будут устанавливать дополнительное освещение. О планах нового дорожного сезона в своем телеграм-канале рассказал губернатор Алексей Текслер.



В числе ключевых объектов трассы Халитово — Баязитова, Целинный — Кособродка и участок дороги Красноуфимск — Арти. Там планируется завершить капремонт. Продолжится ремонт на важных направлениях Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка, Верхнеуральск — Петропавловский — автодорога Южноуральск — Магнитогорск, Первуха — Меседа — Тюлюк.



«В последние годы мы набрали высокие темпы ремонта и строительства новых автомагистралей, которые сохраним и в этом году», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Особое внимание уделят социально значимым проектам в Уйском и Октябрьском районах. В Челябинске продолжат строительство путепровода в Новосинеглазово, отремонтируют мост на улице Черкасской и Копейское шоссе. В Ашинском районе появится новый участок федеральной трассы М-5 возле Кропачево.



Отдельным пунктом программы — старт трехлетнего проекта по ремонту почти 200 километров дорог в южной части региона. Кроме того, будет реализована программа «Светлый регион» по освещению муниципальных и региональных трасс, в первую очередь на участках, которые чаще всего упоминались в обращениях жителей.