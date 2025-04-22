В Челябинской области в 2026 году откроют еще пять кластеров проекта «Профессионалитет»

Среди направлений проекта — металлургия, машиностроение, робототехника, атомная промышленность и другие

В 2026 году на базе пяти южноуральских колледжей и техникумов откроют новые образовательно-производственные центры федерального проекта «Профессионалитет». Это стало возможным благодаря участию региона в конкурсе грантов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Кластеры появятся в Каслинском промышленно-гуманитарном техникуме, Златоустовском индустриальном колледже имени П. П. Аносова, Миасском геологоразведочном колледже, Магнитогорском технологическом колледже имени В. П. Омельченко и Челябинском социально-профессиональном колледже «Сфера».

«Мы последовательно развиваем проект „Профессионалитет“, что позволяет обеспечивать тесную связь образования и реального сектора экономики. Открытие пяти новых кластеров — еще один важный шаг к подготовке высококвалифицированных специалистов для ведущих отраслей региона», — отметил Алексей Текслер.

На выделенные из федерального и регионального бюджетов деньги с учетом участия работодателей-партнеров — а это более 840 миллионов рублей — колледжи и техникумы оснастят современным оборудованием, а также обновят лаборатории и мастерские.

Всего на сегодняшний день в Челябинской области открыто уже 17 кластеров. Участие в проекте принимают более 40 колледжей и техникумов.