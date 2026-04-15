В Челябинской области в 2026 году коррупционеры вернули 150 млн рублей

Деньги возместили в казну и другим потерпевшим сторонам

В Челябинской области ущерб от коррупции в 2025 году оценивался в 150 миллионов рублей, а уже в текущем — в 160 миллионов. При этом в прошлом году потерпевшим сторонам удалось возместить 320 миллионов, а в этом году — уже почти 150 миллионов. Эти и другие данные обсудили участники круглого стола по вопросам противодействия коррупции. Подробнее — в материале.

Круглый стол был инициирован Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области. Он был посвящен работе правоохранительных органов региона по противодействию коррупционным проявлениям и ее эффективности. На совещании выступили представители различных силовых и профильных гражданских структур, участвующих в борьбе с коррупцией. Организаторы пригласили к диалогу сотрудников органов Следственного комитета, прокуратуры, погрануправления ФСБ, представителей депутатского корпуса, адвокатского сообщества, Молодежной палаты, управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также преподавателей юридических дисциплин и студентов. Главк представил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области полковник полиции Илья Макаров.

«Количество направляемых в суды региона уголовных дел о коррупции с каждым годом увеличивается. Это свидетельствует о росте профессионализма оперативных сотрудников и следователей, их умении активно применять в работе современные технические достижения и является демонстрацией жесткой позиции правоохранителей следования принципу неотвратимости наказания», — отметили в полиции.

По данным из доклада полковника, за прошлый год было выявлено почти 600 коррупционных преступлений. Обвиняемыми по уголовным делам, расследование по которым завершено, стали 224 человека.

«Уже в этом году полицейскими выявлены почти 250 преступлений данной категории. В суды направлены уголовные дела по обвинению 56 человек в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных противоправных деяний», — отметили в полиции.

Самыми частыми в коррупционных скандалах становятся сферы государственного и муниципального управления, закупок, здравоохранения и образования. Участники совещания также обсудили меры защиты потерпевших от коррупционных преступлений. В ходе круглого стола были озвучены данные по возврату причиненного ущерба.