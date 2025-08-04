В Челябинской области в 2025 году заменят 667 лифтов

Отдельный вопрос — замена оборудования в домах со спецсчетом

В Челябинской области в этом году запланирована замена 667 лифтов. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Шмидт после участия в выездном совещании комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы РФ. Депутата цитирует пресс-служба ЗСО.

С момента старта программы обновления лифтового фонда в 2015 году в области уже заменили 4480 лифтов. Однако впереди еще много работы. Согласно плану, до 2053 года необходимо обновить около 12,9 тысячи лифтов в более чем 3,7 тысячи многоквартирных домов. На 2026 год также предусмотрена замена 344 лифтов.

Андрей Шмидт отметил, что обновление лифтов — это не только вопрос комфорта, но и прежде всего безопасности жителей. На совещании предложили идеи по созданию федерального реестра специалистов по техническому обслуживанию лифтов и ужесточению требований к квалификации работников. Депутаты надеются, что это повысит качество обслуживания и снизит риски.

Обсуждались и вопросы финансирования программы. Одна из предложенных мер — ограничить возможность изменения способа формирования фонда капремонта с «общего котла» на специальный счет до момента замены лифтов, срок эксплуатации которых превышает 20 лет. Также участники выездного совещания предложили запретить владельцам специализированных счетов оплачивать иные работы по капремонту, кроме замены лифтового оборудования, когда срок его эксплуатации истекает.

«Мы также рассматриваем возможность наладить производство лифтов непосредственно в Челябинской области. Это не только создаст новые рабочие места, но и привлечет инвестиции в регион. Безопасность лифтов — это вопрос, касающийся жизни и здоровья людей. Мы будем регулярно информировать жителей о ходе реализации программы», — заключил Андрей Шмидт.