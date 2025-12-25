В Челябинской области в 2025 году ввели в эксплуатацию ключевые дорожные объекты

Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Челябинской области провели масштабную работу в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 2025 год были отремонтированы и построены дороги, что напрямую повлияло на жизнь жителей региона, а также на развитие экономического и туристического потенциала области.

«2025 год стал продуктивным для дорожников. Мы провели большую работу, актуализировали и продлили до 2030 года план дорожной деятельности. Всего за 11 месяцев по нацпроекту введено в эксплуатацию 4,9 тысячи километров федеральных и 10,1 тысячи километров региональных и местных дорог. Основной массив дорожных работ завершен, идут процедуры приемки объектов в эксплуатацию», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Например, на Южном Урале выполнили ремонт практически 10 километров дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. Завершили капитальный ремонт между Ашой и Точильным. Построили новую дорогу Красное Поле — Полетаево, благодаря чему разгрузили имеющиеся трассы. Обновили почти 7 километров полотна на трассе Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли. Также работы проведены и на Копейском шоссе в Челябинске.

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Челябинской области формируется современная и безопасная дорожная сеть. В следующем году работа в этом направлении продолжится.