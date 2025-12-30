В Челябинской области в 2025 году спрос на специалистов ЖКХ вырос вдвое

В среднем работодатели предлагают им 65 тысяч рублей

Заявки на сантехников, маляров и кровельщиков в Челябинской области в этом году стали размещать в два раза чаще. О повышении спроса на «рукастые» профессии ИА «Первое областное» рассказали эксперты «Авито Работы».

С января по ноябрь 2025 года количество вакансий в сфере ЖКХ на Южном Урале увеличилось на 107% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вместе со спросом выросли и зарплаты: в среднем работодатели теперь предлагают 65 104 рубля в месяц, что на 30% больше, чем год назад.

Сами соискатели тоже стали активнее: число откликов на вакансии в ЖКХ выросло более чем вдвое (+108%). Эксперты связывают это с тем, что люди все чаще видят в этой сфере стабильную и перспективную работу с возможностью карьерного роста.

Рост спроса подтверждается и рынком спецтехники. По данным «Авито Авто», в этом году особенно активно покупали и продавали автовышки, мусоровозы и ассенизаторы. Спрос на последние вырос на 56,6%.