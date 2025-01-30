В Челябинской области продолжается строительство социальных объектов, часть из которых введут в эксплуатацию в 2025 году. В их числе 19 новых больниц, поликлиник и других зданий, где будут оказывать медицинскую помощь южноуральцам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Здания больниц откроются в Ашинском, Нязепетровском, Карталинском районах. Поликлиника появится в Красноармейском районе.
Фото: Анна Могулева, Красноармейский район
Кроме того, в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию пять объектов культуры. Среди них отреставрированный объект культурного наследия федерального значения «Белый дом» (усадьба Демидовых) в городе Кыштыме.
Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»
В сфере спорта также будут хорошие новости — завершат работы на семи объектах.
Продолжает развиваться сеть учреждений образования. Идет строительство четырех школ: две в Челябинске по 1100 мест, по одной в Магнитогорске и Копейске на 500 мест.