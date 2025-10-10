В Челябинской области в 2025 году отремонтируют 35 километров объездных дорог

Обновление ключевых участков повышает пропускную способность дорог и улучшает транспортное сообщение в обход городской черты

В Челябинской области в 2025 году отремонтируют 35 километров обходов городов, объездных дорог вокруг крупных населенных пунктов, которые позволяют вывести транзитный транспорт за пределы городов, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и улучшить экологическую обстановку, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Так, дорожники уже завершили работы на Обходе города Челябинска — полностью готовы участки общей протяженностью 14,5 км. Обновление этих отрезков повысило пропускную способность дороги и улучшило транспортное сообщение в обход городской черты.

Продолжаются работы на объездной дороге вокруг города Магнитогорска, где специалисты выполняют укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и отсыпку обочин.

Активно ведется ремонт на дороге Вахрушево — Долгодеревенское. Здесь выполняются работы по устройству присыпных обочин, фрезерованию старого и укладке нового покрытия. На ремонт данного участка заключен долгосрочный контракт, однако подрядчики уже в этом году планируют завершить работы, в том числе на участке 2026 года.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал планы по дорожному ремонту до 2030 года на окружном совещании у полпреда.

