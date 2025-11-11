В Челябинской области в 2025 году обновили свыше 60 км региональных трасс

Основные работы шли под Саткой, Магнитогорском и Челябинском

В Челябинской области завершен масштабный ремонт региональных трасс, запланированный на этот год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы шли на стратегически важных направлениях, обеспечивающих транспортную доступность территорий и межрегиональное сообщение, сообщили в пресс-службе Миндортранса.

Так, отремонтировали 13-километровый участок автодороги Бирск — Тастуба — Сатка, имеющий значение для связи с Башкортостаном. В пригородной зоне Челябинска завершен ремонт на 11,2 километра трассы Вахрушево — Долгодеревенское. А еще обновились 17 километров Обхода Челябинска, в том числе на транспортных развязках с автодорогой Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым.

Особое внимание уделено объектам на юго-западе области: на автодороге Верхнеуральск — Петропавловский — Южноуральск — Магнитогорск заменили 5 километров полотна, в следующем году работы продолжат. Также модернизировали 7,5 километра объездной дороги вокруг Магнитогорска.

На северо-западе области приведен в нормативное состояние участок трассы Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли протяженностью 6,9 километра. В 2026 году здесь отремонтируют еще 8 километров.

«В этом году мы выполнили значительный объем работ на ключевых направлениях опорной сети. Приоритетом остается качество, безопасность и долговечность дорожного покрытия. Каждый завершенный объект — это не только километры новой дороги, но и новые возможности для жителей и промышленности региона», — рассказал первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Общая протяженность дорог опорной сети в Челябинской области превышает 2 тысячи километров. К 2025 году в нормативное состояние приведены 85% из них. До 2030 года планируется обновить 87% дорог.