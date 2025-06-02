В Челябинской области в 2025 году начнут ремонт 54 дорог

Сейчас завершаются конкурсные процедуры на два объекта

В Челябинской области в 2025 году начнут капитальные ремонты и реконструкции сразу 54 дорожных объектов: региональных и межмуниципальных дорог, мостов. Планами на год поделились в региональном Миндортрансе.

Так, в настоящее время завершаются конкурсные процедуры на два региональных объекта: дорогу Черноборский — Степнинское — Степное под Пластом и мостовой переход через реку Ольховку. В Пластовском районе за пять лет дорожники уложат 21,1 километра асфальта, заменят водопропускные трубы, установят новые дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики. Работы закончат до октября 2029 года.

Реконструкцию моста через реку Ольховку на автодороге Великопетровка — а/д Карталы — Анненское планируют завершить в ноябре этого года. Здесь демонтируют старый переход, заменят опоры и пролетное строение, сделают барьерное ограждение, укрепят откосы и уложат деформационные швы.

Всего до конца 2025 года отремонтируют 28 объектов.

Самые крупные работы запланированы на объезде вокруг города Магнитогорска, дорогах Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана, Первуха — Меседа — Тюлюк, Катав-Ивановск — Шарлаш, Кыштым — Тайгинка — поселок Сайма, Нижнеусцелемово — Кидыш — Степное, Бирск Башкортостана — Тастуба Башкортостана — Сатка, Троицк — Степное, Троицк — Октябрьское.