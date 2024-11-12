В Челябинской области в 2024 году выявлено 55 случаев бешенства животных

С начала ноября уже заболели две домашние кошки

За 10 месяцев 2024 года на Южном Урале от бешенства погибли 53 особи животных, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

«В январе-октябре вирус смертельного заболевания был выявлен у семи лис, 19 собак, 21 кошки, двух белок, двух корсаков, барсука и енотовидной собаки», — говорится в сообщении ведомства.

Только в октябре от смертельно опасного вируса пало четыре особи, причем три из них были домашними: собака в поселке Степном Кизильского района, собака в поселке Саккулево Сосновского района и кошка в Челябинске. Также обнаружена погибшая от бешенства лисица в Саринском сельском поселении Кунашакского района.

В ноябре диагноз бешенство уже поставлен двум домашним кошкам — в селе Фершампенуаз и Калининском районе Челябинска.