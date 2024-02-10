В Челябинской области в 2024 году увеличат количество камер, фиксирующих лесные пожары

В минувшем году благодаря видеомониторингу оперативно ликвидировали более 200 возгораний

В 2023 году на территории Челябинской области работало 80 постов видеонаблюдения, благодаря которым удалось оперативно выявить и ликвидировать более 200 лесных пожаров. В 2024 году таких постов будет больше, сообщили в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской облсти.

Информация с камер в режиме онлайн круглосуточно поступает в региональную диспетчерскую службу ГУ лесами и лесопожарные службы лесхозов. Благодаря такому мониторингу в 2023 году удалось обнаружить и ликвидировать 207 лесных пожаров, а также 286 возгораний на прочих природных территориях.

В 2024 году таких постов станет больше, что позволит оперативно выявлять и устранять большее количество лесных пожаров, а значит минимизировать причиненный природе вред.