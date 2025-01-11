В Челябинской области в 2024 году сократилось количество преступлений, совершенных иностранцами

Правоохранители продолжают проверки

В 2024 году в Челябинской области пресекли почти 13,5 тысячи административных правонарушений в сфере миграционного законодательства и возбудили более 1,2 тысячи уголовных дел. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, количество совершенных преступлений благодаря принятым мерам снизилось на 37%.

В этом году контроль за соблюдением миграционного законодательства продолжается. На днях проверки прошли в челябинском аэропорту. Полицейские, сотрудники УФСБ и военного комиссариата проверяли прибывающих внутренними рейсами и встречающих их на законность нахождения в стране и причастность к совершению преступлений. Тем, кто получил российское гражданство и подлежит постановке на воинский учет, вручили повестки.