В Челябинской области в 2024 году построят 250 километров газопроводов и сетей

Ежегодно правительство региона направляет на эти цели 1 миллиард рублей

В этом году в Челябинской области возведут 250 километров газопроводов и газораспределительных сетей. Более 4 тысяч южноуральских домовладений получат возможность провести голубое топливо, будет достроен 31 объект, сообщили информагентству в министерстве строительства и инфраструктуры области.

Средства на проведение газа предусмотрены программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области». Ожидается, что в этом году природное топливо приедет в 24 населенных пункта, где ранее его никогда не было. Уровень газификации Челябинской области составляет 78%, что выше среднего по стране.

«К 2035 году планируем за счет реализации профильных госпрограмм газифицировать регион на 90% с приростом потребления газа c 16 до 21,6 млрд кубометров в год», — рассказала первый заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Людмила Алапатова.

Она также сообщила, что в этом году по догазификации к 16 тысячам домов проведут газ.