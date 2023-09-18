В Челябинской области в 2023 году заасфальтируют семь щебеночных дорог

Общая протяженность грунтовок в регионе — более 2 тысяч километров

В 2023 году на территории Челябинской области семь дорог регионального значения переведут из щебеночного покрытия в асфальтобетонное. Об этом сегодня, 18 сентября, Первому областному информагентству сообщили в областном Миндортрансе. Те грунтовки, до которых еще не дошла очередь на асфальтирование, подрядчикам поручено привести в нормативное состояние до конца текущей недели.

В министерстве напомнили, что общая протяженность региональных дорог в Челябинской области составляет 8724 километра. Из них порядка 2,2 тысячи километров — это дороги с щебеночным покрытием. Из года в год их постепенно асфальтируют. В этом году в категорию трасс с твердым покрытием перейдут следующие дороги:

Белоносово — Александровка (Еткульский район);

Рождественка — Мордвиновка (Увельский район);

Верхний Уфалей — граница Свердловской области;

Балканы — Фершампенуаз (Нагайбакский район);

Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района (Красноармейский район);

Миасское — Курейное;

Миасское — Черкасово — Сычево.

Асфальтирование проселков продолжится. Как ранее писало ИА «Первое областное», в следующем году начнется строительство асфальтовой дороги Первуха — Меседа — Тюлюк (в Катав-Ивановском районе), ведущей к нацпарку «Зигальга». Кроме того, запланированы разработка проекта и расчет сметы для 16-километровой дороги разъезд Наследницкий — поселок Наследницкий, на которую часто жалуются местные жители.

Напомним, что по проекту «Дорожный рывок» в этом году будет отремонтировано более 700 километров южноуральских дорог. Размер дорожного фонда в этом году составляет 24 миллиарда рублей. Половину этих средств направили в муниципалитеты.