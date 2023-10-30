В Челябинской области в 2023 году на дороги направили 25 млрд рублей

Ремонты идут опережающими темпами

На Южном Урале в 2023 году будет отремонтировано более 700 км дорог, вновь построено и реконструировано 24 км автотрасс. На эти цели из различных источников направлено 25 млрд рублей — на 19% больше, чем годом ранее. О реализации региональной госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» рассказал председатель комитета по строительной политике и ЖКХ областного Заксобрания Алексей Денисенко.

«На дорожные работы в этом году направлено на 4 млрд больше, чем в 2022 году. Только на реализацию национального проекта „Безопасные качественные дороги“ из общего объема Дорожного фонда направлено 7,6 млрд рублей. Ежегодно растет поддержка муниципальных образований. Так, в этом году объем субсидий для них составил более 11 млрд рублей, на 2 млрд больше, чем в прошлом году», — отметил он.

Ремонт важнейших для жителей области дорог идет опережающими темпами. Так, дорожники уже заканчивают участок дороги Верхний Уфалей — граница Свердловской области, дорогу Рождественка — Мордвиновка. Одно из знаковых событий этого года — открытие Бакальского путепровода, который восстановил связь между двумя районами города. При этом особое внимание уделяется качеству дорожных работ и уровню организации строительного контроля: на дорогах области сегодня работают передвижные лаборатории, которые за год проводят до 1 500 исследований.

К завершению сезона дорожных работ планируется закончить все стройки и обеспечить полное освоение средств.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинске сезон дорожных работ практически завершен, на большинстве объектов идет приемка. Также определяется фронт работ на 2024 год.

Автор: Ольга Бороденок