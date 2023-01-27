В Челябинской области в 2022 году сократилось количество преступлений

Особое внимание правоохранительные органы уделяют борьбе с интернет-преступлениями

Сегодня, 27 января, при участии губернатора региона Алексея Текслера прошло расширенное заседание коллегии ГУ МВД по Челябинской области. На нем подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона за 2022 год.

Так, за прошлый год значительно снизилось количество имущественных преступлений. Грабежей стало на 34% меньше, на 23% снизилось количество разбойных нападений. Также стало значительно меньше квартирных и автомобильных краж.

По сравнению с 2021 годом увеличилась раскрываемость преступлений и составила 56,3%, что выше среднего показателя по стране.

«При реализации мероприятий, в том числе предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, органами внутренних дел пресечено почти три тысячи экономических преступлений, при этом на треть больше выявлено преступлений коррупционной направленности. В суды направлено свыше тысячи уголовных дел, к ответственности привлечено почти 700 лиц, совершивших экономические преступления. Только в сфере экономики возмещен ущерб на сумму более 3 миллиардов рублей. Всего же жителям Южного Урала благодаря работе полицейских по всем видам преступлений возмещено свыше 3,3 миллиарда рублей причиненного ущерба», — подчеркнул начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

Губернатором была поддержана необходимость принятия комплексной программы мероприятий по профилактике мошенничеств с участием в ее реализации всех органов исполнительной власти, правоохранительного блока, банковского сектора и институтов гражданского общества. Благодаря масштабной профилактической работе совместно с правительством области удалось на четверть снизить количество краж с банковских карт и в целом на 5% — количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Вместе с тем, южноуральцы по-прежнему поддаются различным уловкам и продолжают перечислять денежные средства на счета мошенников, которые используют все более изощренные способы хищения.

«Очень часто от таких видов мошенничества страдают пожилые люди, поэтому необходимо размещать понятную и доступную информацию по этой теме в различных источниках. Это важнейшее направление нашей совместной работы, ее нужно усиливать», — подчеркнул Алексей Текслер.

В 2022 году пресечена деятельность 272 лидеров и активных участников организованных групп, совершивших 632 тяжких и особо тяжких преступных деяния.

Одной из главных задач полиции остается поддержка доверия граждан.

«Мы должны ориентироваться на мнение жителей области. Их оценка нашей общей работы является ключевой, и мы, вне зависимости от обстоятельств, несем ответственность за жизнь людей, антитеррористическую защищенность объектов ключевой инфраструктуры, экономическую безопасность, за ситуацию на дорогах. Все это слагаемые качества жизни и общественной безопасности, значимость которых особенно усилилась с начала специальной военной операции», — сказал Алексей Текслер.

Продолжается работа по противодействию незаконному обороту наркотиков. За год изъято более 420 килограммов запрещенных веществ, выявлено свыше семи тысяч наркопреступлений.

Добавим, по итогам 2022 года отмечается уменьшение количества ДТП. Более чем на 17% снизилось число погибших в ДТП. В регионе реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности дорог: установка постов видеонаблюдения и фотофиксации, разделение встречных потоков на четырехполосных магистралях, обустройство пешеходных переходов. В то же время инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилями 15 700 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения.