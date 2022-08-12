В Челябинской области в 2022 году сдадут более 1,8 миллиона квадратных метров жилья

Это один из самых больших показателей за всю историю региона

В Челябинской области планируют ввести в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров жилья в 2022 году. Об этом накануне сказал губернатор региона Алексей Текслер на церемонии вручения наград работникам строительной отрасли, сообщили в пресс-службе правительства области.



За первое полугодие в регионе сдали в полтора раза больше квартир, чем за тот же период 2021 года. Челябинск уверенно удерживает опережающие позиции. Один из лидеров среди муниципалитетов — Нагайбакский район.



В Челябинской области начали реализовывать концепцию комплексного развития территорий: в населенных пунктах будут осваивать новые площадки, проводить реновацию старого жилья, промышленных зон, обновлять жилые кварталы, строить объекты, которые будут украшать города.



Одна из самых активных позиций в отрасли — введение жилья для граждан из аварийного жилого фонда. На сегодняшний день в регионе с опережением выполняют программу расселения. Выполнение плана площади расселения на 2022 год уже достигло 100% — расселено 131,4 тысячи квадратных метров. Показатели переселенных граждан из ветхо-аварийного жилья — а это 8,5 тысячи человек — превысили плановые значения на 15%.

