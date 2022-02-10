В Челябинской области запускают третий поток бесплатного обучающего проекта фабрики самозанятых «Мое дело». В 2022 году новой профессии планируют обучить более 1000 человек. Заявку на участие можно подать на сайте, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Фабрика самозанятых „Мое дело“ — проект, который позволяет каждому желающему обучиться новой профессии и сделать первые шаги в бизнесе. На сегодня он реализуется в нескольких регионах страны, но именно в Челябинской области была разработана программа поддержки», — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.
В Челябинской области проект действует с 2020 года. За это время обучение прошли 1050 человек. Они получили профессии smm-специалиста, сторисмейкера, копирайтера, интернет-маркетолога, кондитера, beaty-специалиста и другие. Был организован Клуб самозанятых, где можно получить ответ на интересующий вопрос, поделиться проблемами и найти решение, познакомиться с новыми клиентами и партнерами.
Кроме обучения, центр «Мой бизнес» Челябинской области оказывает самозанятым нефинансовую поддержку. Инструменты прежде всего ориентированы на продвижение бизнеса.
Стоит отметить, что данная государственная поддержка доступна для всех самозанятых Челябинской области, а не только для участников проекта. О других инструментах развития бизнеса — на сайте центра «Мой бизнес».
Получить консультацию можно по телефону 8-800-350-24-74 или на очной консультации в Челябинске (улица Российская, 110, к.1), Магнитогорске (проспект Ленина, 70), Златоусте (проспект им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43), Кыштыме (улица Калинина, д. 201) и Южноуральске (улица Космонавтов, д. 13).
В Челябинской области число самозанятых увеличилось в 2,5 раза. Только за прошлый год объем платежей от них в налоговую вырос в 11 раз. Эти средства были направлены в муниципалитеты, а казна региона пополнялась выше плановых ожиданий.
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