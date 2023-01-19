В Челябинской области в 2022 году количество пожаров уменьшилось на треть

В 70 процентах случаев их причина — неосторожное обращение с огнем

В 2022 году в Челябинской области на 35,4% снизилось количество пожаров по сравнению с предыдущим годом. На 4% уменьшились случаи гибели людей на пожарах. Как продолжить снижение и защитить население от возгораний, обсудили на областном совещании с губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба правительства области.

Совещание прошло накануне, 18 января. По данным главы ГУ МВД России по Челябинской области Константина Гандау, наибольшее количество пожаров с гибелью людей по-прежнему происходит в жилье — почти 90%. Основные причины возникновения пожаров: неосторожное обращение с огнем — 69%; нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования — 17%; нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования — 7%; поджоги — 6%.

«Отмечу, что наша область находится в постоянной готовности ко всем возможным рискам и угрозам. Мы успешно прошли комплексную инспекционную проверку центрального аппарата МЧС по вопросам гражданской обороны. Спасибо всем, кто активно участвовал в подготовке областного и муниципального звеньев подсистемы РСЧС к бесперебойной работе», — акцентировал внимание участник совещания Алексей Текслер.

По данным ведомства, в области около десяти тысяч домов многодетных малоимущих и семей из зоны риска оборудовали автономными дымовыми пожарными извещателями. Но на учете состоит более 18 тысяч домов таких семей.

«Эта работа дает свой положительный эффект. Только за прошлый год работа пожарных извещателей помогла спасти 12 человек, в том числе 8 детей. И сохранить дома людей от пожара. Важно продолжать профилактическую работу, формировать у людей, у детей культуру безопасного поведения», — отметил Алексей Текслер.

В свою очередь, Константин Гандау поблагодарил губернатора за поддержку в укреплении, строительстве и переоснащении пожарных частей региона. Напомним, в регионе открылись новые пожарные части, а действующим передали новую спецтехнику.

Обсудили участники совещания работу по проверкам социально значимых объектов. По данным ведомства, в области с нарушениями продолжают действовать 23 из 81 объекта с круглосуточным проживанием граждан.

«На территории области продолжает функционировать 26 коммерческих организаций (из них 14 в частных жилых домах), оказывающих услуги по уходу за престарелыми гражданами, в которых проживает более 700 человек. По итогам профилактических мероприятий установлено, что на 16 объектах вышеуказанной категории остаются неустраненными 116 нарушений требований пожарной безопасности. О нарушениях требований пожарной безопасности проинформированы органы прокуратуры. В настоящий момент совместно с органами прокуратуры спланировано проведение проверок на указанной категории объектов», — доложил Константин Гандау.

Алексей Текслер поручил главам и работникам профильных министерств заниматься профилактической работой и своевременно реагировать на малейшую угрозу здоровью людей и их безопасности.

«Обращаю внимание на слово „профилактической“. Проверки запрещены, но когда в других регионах происходят какие-то проблемы (крупный пожар и т. д.), все начинают выявлять нарушения, которые там были. Вот эти разговоры про то, что мы проверять не можем, — профилактика. У нас есть договоренность с МЧС, договоренность с уполномоченным по правам предпринимателей. Все предприниматели проблему понимают. Это для их же блага», — сказал губернатор.