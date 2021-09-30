В Челябинской области в 2021 году зафиксировали рекордный рост потребления интернет-трафика

Специалисты связывают это с периодом самоизоляции

Ко Дню российского интернета, 30 сентября, цифровой провайдер «Ростелеком» подсчитал, что жители Челябинской области с сентября 2020 по сентябрь 2021 года скачали 389 272 Тб информации. Это в 1,7 раза больше потребленного интернет-трафика в аналогичный период, сообщает пресс-служба компании.

Этот показатель эквивалентен 78 миллионам скачанных фильмов в HD-качестве или 240 миллионам прослушанных музыкальных композиций.

«Начиная с 2020 года компания „Ростелеком“ фиксирует постоянный рост потребления интернет-трафика. За время самоизоляции и действия ограничительных мер люди настолько привыкли к работе, учебе, проведению досуга и покупкам в режиме онлайн, что уже не представляют свою жизнь без глобальной сети. Если раньше пиковые показатели активности в интернете приходились на новогодние ночи, то теперь трафик растет и в будние дни», — прокомментировал директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Скачок зафиксирован и у жителей остальных регионов, почти в каждом из них цифры выросли от 20%. Пиковые показатели пришлись на январь и март 2021 года. Мониторинг суточной активности показал, что просыпаются уральцы около 6 часов — утро начинается с социальных сетей и постепенно переходит в просмотр электронной почты и браузинг на рабочем месте. К вечеру трафик растет рекордными темпами, пик пользования приходится на промежуток с 20 до 22 часов вечера. В это время жители региона не только смотрят фильмы, сериалы и интернет-телевидение, но и активно скачивают контент и садятся за компьютерные игры. Спать уральцы ложатся ближе к 23 часам. К часу ночи глобальную сеть покидают уже больше половины пользователей.

Добавим, за год «Ростелеком» построил более 826 километров оптики в Каслях, Кыштыме, Нязепетровске, Снежинске и других населенных пунктах. Всего в Челябинской области провайдер провел около 14 500 километров волоконно-оптических линий связи.