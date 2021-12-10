В Челябинской области в 2021 году спасли более 1700 пациентов с инфарктами и инсультами

Их лечением занимается региональный сосудистый центр

В Челябинской областной больнице (ЧОКБ) за год спасли более 1700 пациентов с инфарктами и инсультами. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Лечением пациентов с нарушением кровообращения в мозге и сердце занимается специально созданный региональный сосудистый центр (РСЦ). Коронавирус внес коррективы в его работу. Выросло количество осложнений, в том числе тромбозов, вызывающих инсульты и инфаркты.

47-летнему водителю из Магнитогорска стало плохо за рулем во время очередного рабочего рейса в Челябинск. Мужчина помнит, что успел свернуть на обочину и припарковать грузовик. Левая сторона тела не слушалась. Махал правой рукой, но остановилась только одна машина. Ехавшие в ней два мужчины и девушка распознали инсульт и вызвали скорую.

«Повезло, что люди, которые обратили на него внимание, сразу распознали инсульт. В больнице пациенту сразу провели тромболизис (введение специальных препаратов для растворения тромба) в условиях реанимации, и мужчина полностью восстановился», — рассказала врач-невролог РСЦ ЧОКБ Зарина Зарипова.

Тромболизис применяют в течение четырех часов с начала заболевания. Если прошло больше или время начала заболевания неизвестно, применяется механическая тромбэкстракция.

«Через прокол в бедренной артерии вводится специализированный прибор, который „захватывает“ тромб и извлекает его, освобождая кровоток. Для этого метода терапевтическое окно гораздо шире, до 10 часов. Он используется, если на МРТ видно, что инсульт еще не сформировался»,— говорится в сообщении.

За всеми больными с нарушениями сердечного или мозгового кровообращения круглосуточно наблюдают врачи РСЦ.

«По мониторам слежения и по аудиосвязи получают информацию обо всех пациентах, поступивших с инфарктом или инсультом. Дежурный доктор связывается с врачом медицинской организации, где находится пациент, согласовывает тактику лечения, дальнейшую маршрутизацию пациента, если есть необходимость, решает вопрос о переводе в областную больницу»,— пояснил руководитель Регионального сосудистого центра Василий Масюк.

Ежедневно под контролем РСЦ ЧОКБ находится около ста реанимационных пациентов в крупных учреждениях и до 150 — в небольших больницах. Только в ЧОКБ таких пациентов в этом году было более 1700.