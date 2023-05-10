В Челябинской области уже засеяли треть запланированных площадей

Темпы сева в два раза превышают прошлогодние

В Челябинской области с 10 мая аграрии вышли на массовый яровой сев. К сегодняшнему дню под посевами уже треть планируемых площадей — 500 тысяч гектаров. Селяне хотят по максимуму использовать весеннюю влагу и завершить посев пшеницы до начала июня. По данным регионального Минсельхоза, темпы посева зерновых культур в два с половиной раза превышают прошлогодние.

500 тысяч засеянных гектаров — это 28 процентов от плана. Только за последние сутки посеяно 76 тысяч яровых культур. Зерновые культуры посеяны на 25%, на 40% от планируемого объема — масленичные культуры.

«В этом году из-за изменения рыночной конъюнктуры аграрии существенно увеличивают посевы зерновых — на 70 тысяч гектаров. Всего этой весной предстоит посеять 1 млн 380 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. В то же время будет меньше посеяно масличных культур — 310 тысяч гектаров», — разъяснили в Минсельхозе.

Кроме этого, идет активный сев овощей: картофель посажен на площади 2350 га, это почти 35 процентов от планируемого. Столько же по плану засеяно овощей открытого грунта, площадь их посевов составила 460 гектаров.

Быстрее всего идет посевная на юге области. В министерстве назвали лидирующие районы: Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский и Варненский. В северной лесостепи высокие темпы сева в Еткульском, Аргаяшском и Каслинском районах.

В ведомстве напомнили, что посевная кампания сопровождается мощной поддержкой. Объем выплаченных субсидий приближается к 500 млн рублей, а до 1 июня аграриям будет выплачено около миллиарда рублей из 2,4 миллиарда годовой господдержки. О размерах выплат и прогнозах предстоящего аграрного сезона — в интервью министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина информационному агентству «Первое областное».