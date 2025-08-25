В Троицке ушла из дома в поселке Ясные Поляны 81-летняя Людмила Дудко (Рубинсон). Бабушку ищут уже неделю, но безрезультатно. Женщина является инвалидом по слуху и страдает потерей памяти. В Доме культуры поселка развернули штаб, всех, кто может, просят присоединиться к поискам.
Ориентировку разместил спасательный отряд «Лиза Алерт». Бабушка ростом 155 сантиметров. Она худая, с седыми волосами и голубыми глазами.
В последний раз на ней были серая кофта, синяя камуфлированная футболка, синие спортивные штаны, галоши и коричневый платок.
«Мы уже объехали все близлежащие населенные пункты, распространили ориентировки. Судя по всему, наша мама уехала дальше», — поделились родственники женщины.
Семья бабушки просит автомобилистов просмотреть записи с видеорегистраторов, сделанные 18 августа в районе Ясных Полян. В Доме культуры поселка развернули штаб, в котором собирают группы для поиска в разных направлениях.
Ориентировки распространили и в соседних регионах.