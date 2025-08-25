В Челябинской области уже неделю разыскивают 81‑летнюю бабушку

Людмила Дудко ушла из дома 18 августа в неизвестном направлении

В Троицке ушла из дома в поселке Ясные Поляны 81-летняя Людмила Дудко (Рубинсон). Бабушку ищут уже неделю, но безрезультатно. Женщина является инвалидом по слуху и страдает потерей памяти. В Доме культуры поселка развернули штаб, всех, кто может, просят присоединиться к поискам.

Ориентировку разместил спасательный отряд «Лиза Алерт». Бабушка ростом 155 сантиметров. Она худая, с седыми волосами и голубыми глазами.

В последний раз на ней были серая кофта, синяя камуфлированная футболка, синие спортивные штаны, галоши и коричневый платок.

«Мы уже объехали все близлежащие населенные пункты, распространили ориентировки. Судя по всему, наша мама уехала дальше», — поделились родственники женщины.

Семья бабушки просит автомобилистов просмотреть записи с видеорегистраторов, сделанные 18 августа в районе Ясных Полян. В Доме культуры поселка развернули штаб, в котором собирают группы для поиска в разных направлениях.

Ориентировки распространили и в соседних регионах.