В Челябинской области уже шесть животных заразились бешенством в январе 2025 года

Погибли три собаки и три кошки

За первый месяц 2025 года в Челябинской области зафиксировали шесть случаев бешенства животных. От вируса погибли три собаки и три кошки, передают в уральском управлении Россельхознадзора.

Два случая зафиксировали в Октябрьском районе (в селе Октябрьском и деревне Петроград), по одному — в Чебаркульском (в деревне Бутырки) и Нагайбакском (в поселке Петровском) районах, Копейске и Сатке.

Во всех местах введен карантин, проводят обязательные противоэпизоотические мероприятия. В Россельхознадзоре напоминают, что единственным средством защиты от бешенства является профилактическая прививка.