В Челябинской области уволили замминистра социальных отношений

Контракт с Галиной Казаковой расторгли в связи с сокращением ее должности

В Челябинской области расторгли служебный контракт с заместителем министра социальных отношений региона Галиной Казаковой в связи с сокращением ее должности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

«Освободить Галину Казакову от замещаемой должности заместителя министра социальных отношений Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 1 марта 2023 года в связи с сокращением должности в государственном органе»,— говорится в тексте документа.

Галине Казаковой выплатят все предусмотренные в таких случаях компенсации.

Напомним, на должность замминистра социальных отношений региона Галина Казакова была назначена в июле 2021 года.