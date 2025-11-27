В Челябинской области уволен обвиняемый в растрате министр транспорта

Он освобожден от должности по общим основаниям

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об увольнении министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, обвиняемого в растрате бюджетных средств. Соответствующий документ был подписан 26 ноября 2025 года.

Согласно тексту постановления, Алексей Нечаев освобожден от должности «по инициативе гражданского служащего». Расторжение служебного контракта и увольнение с государственной гражданской службы вступит в силу 28 ноября 2025 года.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области находится под следствием с начала 2025 года по делу о растрате государственных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог в регионе. После задержания подозреваемый был этапирован в Москву, где по решению суда сначала содержался в СИЗО, а осенью 2025 года был переведен под домашний арест.

В октябре 2025 года экс-министр признал свою вину по уголовному делу. Увольнение по собственному желанию стало формальным завершением его карьеры на государственной службе Челябинской области.