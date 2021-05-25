В Челябинской области увеличился объем ввода жилья в новостройках

За 4 месяца 2021 года в нашем регионе введено 454,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости

Объемы ввода жилья в Челябинской области по итогам четырех месяцев увеличились. Такие результаты показал анализ Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

«За 4 месяца 2021 года в нашем регионе введено 454,5 тысячи квадратных метров жилых помещений, что на 24,7% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Лидеры по динамике ввода жилья: Катав-Ивановский район, Еманжелинский район, Ашинский район, Копейск и Усть-Катав», — сообщили в КСП.

Наибольшее сокращение ввода жилья наблюдается в Чебаркульском, Карталинском, Аргаяшском районах, Карабаше и Троицке. В Локомотивном жилье в эксплуатацию не вводилось.

В конце прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил ряд первоочередных задач в строительной отрасли. Одна из них — введение в 2021 году 1,670 миллиона квадратных метров жилья.