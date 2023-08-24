В Челябинской области увеличили выплату на установку внутридомового газового оборудования

Глава региона принял соответствующее решение

Заксобрание региона приняло изменения в областное законодательство, чтобы увеличить для льготников максимальный размер выплаты на установку газового оборудования (ВДГО) в доме. Законопроект был подготовлен по инициативе губернатора Алексея Текслера. Как сообщила на заседании ЗСО министр соцотношений региона Ирина Буторина, выплата вырастет с нынешних 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. При этом аналогичная помощь семьям участников СВО не меняется: они могут рассчитывать на сумму до 200 тысяч рублей.

«Благодаря этому решению главы региона объем государственной помощи для многих семей увеличится. В этом году мы неоднократно расширяли перечень категорий южноуральцев, которые имеют право возмещать расходы на установку внутридомового газового оборудования», — отметила министр.

По ее словам, в прошлом году выплату на установку ВДГО получили порядка полутора тысяч семей. За неполные восемь месяцев этого года такую помощь оказали уже почти двум тысячам семей. Рассчитывать на единовременную социальную выплату могут:

— одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин);

— семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения;

— инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения;

— совместно проживающие пенсионеры старше 65 лет;

— инвалиды и ветераны боевых действий;

— члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий;

— малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи с детьми до 18 лет (граждане и семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума).

В ведомстве также уточнили, что обращаться за выплатой на газовое оборудование нужно в управление соцзащиты по месту жительства. Подать заявление необходимо еще до того, как был заключен договор на поставку голубого топлива.