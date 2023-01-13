В Челябинской области увеличили производство комплектующих для бесперебойной работы коммунальной сферы

Эффективность работы предприятия LD оценил губернатор Алексей Текслер

В пятницу, 13 января, губернатор Алексей Текслер посетил предприятие LD в Ленинском районе Челябинска. В группу компаний входит пять производств по изготовлению запорной арматуры полного цикла. На предприятии главе региона рассказали, как удалось повысить эффективность труда до 20 процентов и обеспечить отечественным оборудованием сферу строительства, энергетики и промышленности, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В линейке продукции значатся латунные краны, стальные шаровые краны и затворы для тепло-, водо-, газоснабжения. Кроме того, здесь полипропиленовые трубы и латунные фитинги. По сути, предприятия, входящие в LD, обеспечивают российский рынок аналогами иностранных товаров.

Продукцией предприятий пользуются крупные игроки рынка из сфер теплоэнергетики, строительства, газоснабжения и промышленности (ММК, Газпром, УГМК, озерский «Маяк» и многие другие). В период пандемии медицинские учреждения получали отсюда кислородные краны для подачи на ИВЛ. Важно, что LD активно участвует в программе догазификации регионов, в том числе и Челябинской области. Сейчас компания реализует кластерный проект стоимостью 571 млн рублей по производству редукторов для трубопроводной арматуры.

«Мы реализуем комплекс мер поддержки наших импортозамещающих производств. Эта государственная политика реализуется уже несколько лет, и это одно из предприятий, которое включилось в эту работу. Вся продукция этого предприятия — это все, что пять — десять лет назад завозилось из-за границы, Европы и Китая. Фактически наше предприятие — один из лидеров производства запорной арматуры и кранов, причем есть как небольшие типоразмеры, так и огромные промышленные, которые используются при строительстве крупных водоводов и газовых сетей», — резюмировал губернатор.

Алексей Текслер осмотрел продукцию предприятия и ознакомился с процессом производства. Он отметил, что компания после конкурсного отбора получила поддержку государства и приняла участие в программе по росту производительности труда.

«Это отдельное направление, когда государство финансирует работу экспертов, которые помогают повысить эффективность деятельности предприятия. Мы видим конкретную продукцию, которая начала производиться благодаря этим мерам поддержки, в частности редукторы. Руководитель обозначил, что работа в рамках нацпроекта производительности труда позволила повысить эффективность от 10—12% до 20% на отдельных производствах. Это очень важно, потому что приходится конкурировать с теми же китайскими производителями. Но, учитывая, что вся эта продукция идет на жилищно-коммунальный комплекс и газовый комплекс страны, мы понимаем стратегическую важность того, чтобы было отечественное качественное оборудование», — рассказал Алексей Текслер.

Как всегда, глава региона пообщался с рабочими, поинтересовавшись условиями труда и зарплатой. На данный момент на предприятиях трудится более 1700 человек. Руководство докладывает, что после обучения по национальному проекту производительность труда выросла на десятки процентов.

«Важно, что вместе с ростом производительности труда и объемом производства динамично растет и заработная плата. По отдельным направлениям рост достигает 15% и выше, что больше инфляции. Будем в дальнейшем помогать в развитии наших предприятий, которые занимаются импортозамещением», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, с начала СВО губернатор Алексей Текслер посетил ряд предприятий, которые выполняют заказы Минобороны РФ и правительства области по обеспечению снаряжением и экипировкой южноуральских военнослужащих. Также в списке рабочих визитов главы региона — предприятия, которые перешли на импортозамещающие технологии.