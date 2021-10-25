В Челябинской области увеличили число коек для пациентов с коронавирусом

Ирина Гехт отметила, что строить дополнительные корпуса инфекционной больницы пока нет необходимости

В Челябинской области расширили коечный фонд для пациентов с ковидом. На Южном Урале достаточно имеющегося объема коечного фонда для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт во время брифинга в понедельник, 25 октября.

На сегодняшний день на Южном Урале в больницах развернуто 8 тысяч 853 койки.

«Мы добавили еще 150, чтобы держать более широким свободный коечный фонд», — отметила Ирина Гехт.

По словам Ирины Альфредовны, в области нет необходимости строить новые инфекционные больницы. Власти региона планируют выровнять ситуацию и решить проблемы плановой медицины.

«У нас нет планов строить новые госпитали, мы планируем построить новые больницы и вернуться к плановой медицине», — сказала Ирина Гехт.

Она отметила, что в регионе нужны новые поликлиники в Миассе, Чурилово и других территориях. А в случае необходимости для лечения южноуральцев от ковида в инфекционном госпитале в Малой Сосновке есть возможность построить дополнительные корпуса и увеличить мощность имеющегося лечебного учреждения. Для этого, по словам Ирины Гехт, еще во время строительства больницы были подведены все коммуникации.